Sanremo: il fascino dei Bersaglieri incanta anche il Festival, i cappelli con le piume nelle vie della città dei fiori (Foto e Video)

I Bersaglieri sono sempre i Bersaglieri e attirano per curiosità e per le emozioni che, da sempre, riescono a trasmettere. Anche oggi, nelle strade affollatissime di Sanremo, la Fanfara ‘Lavezzeri’ di Asti ha raccolto l’entusiasmo della folla che si muove nelle strade della città dei fiori, per seguire l’ultima giornata di Festival di Sanremo.

L'associazione nazionale Bersaglieri ha voluto rendere omaggio all'indimenticabile ‘Bersagliera’ Gina Lollobrigida, a tre settimane dalla sua scomparsa e l'onore di ricordarla è toccata al gruppo astigiano. La partenza davanti al leggendario Casinò di Sanremo, con le prime esibizioni musicali e poi via, tra due ali di folla, verso il tempio della musica, il teatro Ariston.

Non facile muoversi per le vie del centro di Sanremo, nonostante la classica agilità dei Bersaglieri, acclamati da tutti nella città del Festival. Al termine del lungo ‘giro’ in centro, sono stati commemorati i Caduti di tutte le guerre e il Monumento agli Eroi di Cefalonia.