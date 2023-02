L’ambasciatore ucraino Melnyk al Festival di Sanremo: “La cultura non può restare fuori dalla politica, il palco dell’Ariston è occasione per dire la verità” (Foto)

La serata finale del 73° Festival di Sanremo porta con se anche la scia di polemiche per la parentesi che vedrà Amadeus leggere dal palco il messaggio firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Sanremo è arrivato ieri sera anche l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk che questa mattina ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Casinò per una dichiarazione al fianco della Rai.

“Il Festival di Sanremo è una incredibile opportunità per essere ascoltati da milioni di italiani, non solo per condividere i nostri sentimenti, ma anche per la possibilità di lanciare un messaggio di unità intorno alla difesa dei principali valori congiunti - ha affermato Melnyk - è una opportunità eccezionale per ringraziare per tutto il sostegno che abbiamo ricevuto sin dal primo giorno della guerra della Russia contro il nostro Paese. Per ringrazio per le porte aperte delle vostre case e dei vostri cuori. Apprezziamo la vicinanza in questo momento della nostra storia. Un ringraziamento va anche agli artisti che hanno dimostrato sostegno all’Ucraina”.

“La cultura non può stare fuori dalla politica soprattutto in tempo di guerra, gli eventi musicali hanno cessato di essere eventi di intrattenimento leggero, si possono sollevare temi importanti e talvolta dolorosi - ha proseguito Melnyk - non volevamo che la società italiana si spaccasse, apprezziamo molto il vostro sostegno all’Ucraina, per la protezione dei valori e dei diritti comuni. Il palco dell’Ariston è l’occasione per sostenere la verità. Spero che il messaggio del Presidente ucraino sia ascoltato da tutti gli amanti della musica. Grazie ad Amadeus e alla Rai per aver accettato di leggere il messaggio del nostro Presidente e che ha deciso di arricchire il nostro messaggio con un omaggio musicale”.

La lettura del messaggio di Zelensky sarà accompagnato dall'esibizione del gruppo ucraino Antytila.