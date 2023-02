A Sanremo decine di migliaia di persone in centro per la finale: giro d'affari con un +30% rispetto al 2020 (Foto)

Se le percentuali di share del Festival di Sanremo ‘volano’ in casa Rai, quanto visto oggi nella città dei fiori in attesa della finalissima della kermesse canora è fuori dall’immaginabile anche per il più grande ottimista dopo due stagioni da lacrime e sangue dovute alla pandemia.

Se già le prime avvisaglie si erano notate nello scorso weekend e anche durante la settimana le presenze a Sanremo erano decisamente superiori alla media, oggi la città è quasi inavvicinabile per le decine di migliaia di persone che la stanno invadendo per vivere l’atmosfera del Festival.

Code chilometriche per chi si avvicina in auto al centro e code a piedi per superare i varchi. Come si vede dalle foto ci vogliono decine di minuti per entrare nella cosiddetta zona rossa, sia da via Matteotti che da via Palazzo e corso Garibaldi. Una situazione che è lontana parente del 2020, quando il pienone c’è stato ma non a questi livelli.

I treni che arrivano alla stazione di corso Cavallotti continuano a ‘sfornare’ turisti che arrivano da ogni dove e che vogliono vivere da vicino, quanto visto fino a poco prima solo in televisione. Attorno agli alberghi c’è l’invasione di assatanati di selfie e autografi mentre è quasi impossibile trovare un posto dove poter bere qualcosa o un tavolo per pranzare e cenare.

La città è tra l'altro invasa dagli artisti di strada, quasi come si fosse sulla 'Rambla' di Barcellona. Qualcuno molto bravo intrattiene il pubblico che passa, qualcuno magari e meno accettato per l'eccessivo rumore che provoca ma è un intrattenimento comunque ben visto.

Un pienone che è difficile da ricordare a memoria d’uomo. Secondo una prima stima, da approfondire nei prossimi giorni, si parla di un aumento del giro d’affari per la città intorno al 20/30% in più rispetto all’ultima edizione ‘top’ del Festival, quella del 2020. Affari d’oro, quindi, per il settore del ‘food & beverage’ che però si rifletterà quasi certamente anche sul resto del commercio, anche grazie a ‘Saldi di gioia’ che si sta svolgendo nei negozi del centro.

Il Presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre, ha commentato rapidamente la settimana festivaliera per poi fare un punto più preciso nei prossimi giorni: "Sta andando molto bene - ha detto - e l'aumento del lavoro è coinciso con la grande volontà di far 'uscire' il Festival dall'Ariston. Di questo, a nome di tutti, voglio ringraziare il Sindaco e l'Amministrazione che ha fortemente voluto tutto ciò. Si può ancora lavorare su molti particolari e lo faremo sicuramente per il prossimo anno ma, al momento, siamo davvero soddisfatti".

Si attende una serata ‘magica’ nelle vie di Sanremo con residenti, turisti e tanti fan arrivati da fuori anche senza un posto dove andare a dormire, che renderanno la finalissima del Festival un evento senza precedenti. Una volta si diceva ‘Comunque vada sarà un successo’, ma oggi possiamo dire che è stato sicuramente un successo senza precedenti.