Operazione antidroga in Calabria: un'ordinanza di custodia cautelare anche a Bordighera

E’ stata eseguita anche a Bordighera una delle ordinanze di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Catanzaro, per una operazione dei Carabinieri calabresi di Soverato.

In totale sono 11 gli indagati per traffico di dorgra, in particolare hashish e marijuana. Quattro di loro sono stati raggiunti in carcere, altrettanti sono agli arresti domiciliari e, per gli indagati minorenni, due saranno collocati in strutture adeguate e uno nel carcere minorile di Catanzaro.

Lo spaccio avveniva in provincia di Catanzaro e, al momento, non si conosce chi e come fosse implicato dalla città di Bordighera.