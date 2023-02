Oggi è la 'Giornata Mondiale del Malato' ma fino a lunedì è sempre attiva la Raccolta del Farmaco

Da martedì scorso, in moltissime farmacie di tutta Italia, si sta svolgendo la ‘Raccolta del Farmaco’ di Banco Farmaceutico, che andrà avanti fino a lunedì prossimo. Oggi, Giornata Mondiale del Malato, è il giorno più importante della raccolta.

Anche la nostra provincia aderisce a questa grande gara di solidarietà; i medicinali raccolti nelle farmacie che partecipano all’iniziativa (trovate l’elenco qui) andranno a sostegno delle persone assistite dai seguenti enti: Goccia cooperativa sociale Onlus Imperia, Società San Vincenzo de Paoli Imperia, Centro aiuto alla vita di Sanremo-Taggia, Centro Ascolto Caritas Sanremo, Medici Cattolici Sanremo, Caritas Intemelia Onlus Ventimiglia.

“Ringraziamo i farmacisti e tutti i volontari – evidenziano gli organizzatori – che, a titolo personale o in quanto aderenti ad associazioni, movimenti, gruppi oggi doneranno un po’ del loro tempo per la riuscita di questo grandissimo gesto di carità, e in particolare: Alpini, volontari del Centro aiuto alla vita, Medici Cattolici, Comunione e Liberazione, dell’AC San Siro, Masci Sanremo-Ventimiglia e Cavalieri di Malta”.