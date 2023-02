Domenica 19 la Scuola di Pace consegnerà il premio 'Testimone di Pace' ma una studentessa iraniana

Domenica 19 febbraio, la Scuola di Pace di Ventimiglia consegnerà ad una giovane studentessa iraniana il Premio 'Testimone di Pace 2023'. Nell’occasione sono previste diverse iniziative.

Alle 12, a Bordighera Alta, in un vicolo storico che fiancheggia la chiesa conducendo in Piazza del Popolo, verrà inaugurato e benedetto dal parroco, Don Luca Salomone, un dipinto realizzato su un'antina, raffigurante due donne, una occidentale e una iraniana, intitolato 'Donne tra due realtà'. Le autrici dell'opera sono Antonella Cotta e Delia De Agostini, in arte DeliAnto.

Nel pomeriggio, alle 14.30, presso il Centro Falcone di Camporosso, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, nell'ambito di un evento pubblico, Scuola di Pace consegnerà ad una giovane studentessa iraniana il premio "Testimone di Pace 2023", consistente in 4.000 euro, che verranno impiegati per finanziare una Borsa di Studio. Il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. condurrà l'intervista alla giovane premiata sull'attuale condizione politico-sociale del suo popolo. Momenti poetici e musicali arricchiranno l'incontro.

Prima della consegna, alle 12 verrà proposto un pranzo di solidarietà, al costo di 15 euro, da prenotare al seguente numero: 333-3530598 (Carmela Antelmi).