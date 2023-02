Chiara Francini con la sua ironia al Festival: "Porterò tutte le tinte di me stessa"

Chiara Francini è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo.

L'attrice è arrivata in città con un look da diva di altri tempi, ma sempre con quella dose di ironia e simpatia che la caratterizza: "Sono molto felice e molto riconoscente, penso sempre che la gratitudine sia il fondamento dell’essere umano. Tutto è successo in maniera magica, sono stata chiamata nella maniera più semplice e naturale".

"Cercherò di divertirmi - ha aggiunto -. Porterò tutta la Chiara che ho. Il monologo sarà incentrato sul mio percorso umano, l'ho scritto con grande verità. Ci saranno momenti ironici ma anche altre tinte di questo arcobaleno".