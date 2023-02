Sanremo 2023: oggi nella sala stampa del Casinò, consegna del premio Enzo Jannacci di NuovoImaie

Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, NUOVOIMAIE torna in presenza al Festival di Sanremo con lo Spazio NUOVOIMAIE, luogo di incontro per artisti, manager, esperti dell’industria musicale e giornalisti per assistere a panel, interviste, dirette social, approfondimenti sul music business e a showcase musicali a cura di iCompany con il coordinamento artistico di Massimo Bonelli.

Oggi, venerdì 10 febbraio, alle 15.40 nella Sala Stampa del Casinò di Sanremo verrà consegnato il Premio Enzo Jannacci, riservato a uno dei giovani in gara al Festival della Canzone Italiana. A contendersi il riconoscimento, insieme a una borsa di studio per la formazione, sono i Colla Zio, gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari e Will.

Gli appuntamenti di oggi, venerdì 10 febbraio, allo Spazio NUOVOIMAIE al Palafiori di Sanremo: alle 11.30 il talk “Progetto EMCA con le scuole del territorio”. Interverranno Isabella Longo (coordinatrice EMCA), Simona Frassone (presidente ScuolAttiva Onlus), Silvia Cirone (project manager ScuolAttiva Onlus), Andrea Miccichè (presidente NUOVOIMAIE), Sergio Cerruti (presidente AFI), LDA (artista) e gli studenti dell’I.C. Sanremo Centro Levante. Alle 16.30 il panel “Le iniziative del NUOVOIMAIE a favore dei musicisti: bandi e fondi del settore musica”. Ne parleremo, dati alla mano, con Andrea Marco Ricci, Consigliere d'Amministazione del NUOVOIMAIE per il settore musica. Dalle 17.30 alle 19.30 gli showcase di Napoleone, Yuman, Romeo & Drill, Eleonora Toscani e Olivia XX.

Domani, sabato 11 febbraio, alle ore 15.30 il panel “Guarda come cresce la musica italiana: un successo di mercato, pubblico e critica”. Il 2022 è stato l’anno in cui il settore musicale ha segnato traguardi importanti: da una parte – secondo i dati di un'indagine della FIMI – si è consolidato il segmento dello streaming (23%), dall'altra si è registrato il segno più anche nella quota di artisti italiani che hanno raggiunto il successo in Italia e nel mondo. Quali sono le origini e le conseguenze di questo straordinario expoloit dei nostri connazionali? È un trend che vivrà anche per il 2023? Ne parleremo con Enzo Mazza (ceo FIMI) e Gianni Sibilla (presidente di Italia Music Lab).

Alle 16.30 il talk “Fare scouting: come si scopre un talento”. Come si capisce se una persona ha davvero un talento musicale che lo farà emergere? Cos'è che identifica l'esigenza di un giovane di esprimersi in un determinato modo? Come aiutare un artista a sviluppare al meglio le proprie potenzialità? A dare una risposta a queste domande Antonio Fillippelli (direttore artistico di X Factor) e gIANMARIA (artista in gara al Festival).

Dalle 17.30 alle 19.30 ultimo appuntamento con gli showcase a cura di iCompany (coordinamento artistico Massimo Bonelli). Ad esibirsi domani saranno Melga, Alex Allyfy, Iosonorama e Monnaelisa.

Spazio NUOVOIMAIE ospita le interviste di Alvaro Moretti (vicedirettore de Il Messaggero) domani dalle 13.30 alle 15.00.