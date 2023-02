Sanremo 2023, il Premio Enzo Iannacci ai Colla Zio, "per la loro energia, simpatia e spontaneità"

Sono i Colla Zio i vincitori del Premio Enzo Iannacci NUOVO IMAIE 2023, riservato a uno dei giovani in gara al Festival della canzone italiana.

La scelta della giuria, composta da Paolo Iannacci, Dodi Battaglia e Yuman, vincitore dell'edizione dello scorso anno, è ricaduta sulla band milanese, a cui è stata riconosciuta la capacità di "far emergere energia, simpatia e spontaneità, mixando la cultura funk con il rhythm and blues, oltre a far emergere le preziose ingenuità della loro generazione".

"Grazie, per noi è un onore, anche perché siamo milanesi come Enzo Iannacci. E poi, la motivazione ci è piaciuta un botto", hanno dichiarato i cinque giovani musicisti ritirando il premio direttamente da Yuman.

"Questo premio è un riconoscimento molto onorevole e onesto rivolto ai ragazzi, che qui iniziano a capire come gira la ruota della muscia commerciale, ma soprattutto come gira l'emozione di poter raccontare qualcosa sul palcoscenico", ha concluso Paolo Iannacci.

I Colla Zio, in gara con il brano "Non mi va", si contendevano il premio con gIANMARIA, Olly, Sethu, Shari e Will.