Inizio prossima settimana, disservizi nell'erogazione dell'acqua per interventi di riparazione della condotta

Lunedì e martedì prossimi si verificheranno probabili disservizi sull’erogazione dell’acqua ad Imperia nella zona dell’Incompiuta. A comunicarlo è l’Amaie spiegando che lo stop è necessario per consentire l'esecuzione di riparazioni alla condotta dell'acquedotto del Roya e per tal motivo si rendono necessarie manovre sulla rete di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile.



Saranno dunque possibili mal funzionamenti dalle 8 alle 17 nei Comuni di: Imperia (zona Capitaneria di Porto di Oneglia), Diano Marina, Diano Castello, Cervo, San Bartolomeo al mare ed Andora. In queste località si potranno registrare diffusi cali di pressione e, localmente, transitorie interruzioni nell'erogazione dell'acqua: alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire.