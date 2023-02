I Modà tornano a Sanremo 2023, Kekko Silvestre: "Spero diventi un grido di coraggio per chi ancora soffre di depressione "

Quarta volta sul palco dell'Ariston per i Modà con il brano "Lasciami".

Una canzone scritta dal frontman della band, Kekko Silvestre, per raccontare uno dei periodi più bui della sua vita, quello trascorso in preda alla depressione.

"Quando aspettavo di esibirmi, ho pensato al momento in cui non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto. Ieri ero molto orgoglioso di me. Ero lì, pronto a rimettermi in gioco. A prescindere di come è diventato il festival, credo che ieri ci sia stato un punto di svolta nella mia vita. Forse davvero è stato il giorno senza te (riferito alla depressione, ndr)".

Kekko ha raccontato il percorso fatto per affrontare il tunnel della depressione. "Non capivo di essere depresso, ero bloccato a letto, non riuscivo ad alzarmi dal letto. Mi hanno aiutato tutto il percorso terapeutico, sono riuscito a tornare sul palco a maggio 2022".

"Spero diventi un grido di coraggio per chi ancora soffre di depressione e teme il giudizio della gente"

"Eravamo molto tesi, perché è un placo che mette l'ansia, avevamo paura ad affrontarlo, una volta saliti ci siamo sentiti a nostro agio e siamo riusciti a tirare fuori una buona performance" ha aggiunto in riferimento all'esibizione di ieri che li ha portati a piazzarsi in 21esima posizione.

In duetto saranno con Le vibrazioni con il brano "Vieni da me". "Loro sono quelli che sono arrivati prima di tutti. Sono contento perché un po' tutti abbiamo preso spunto da loro".

Il ritorno dei Modà non rappresenta un cambio di stile come ha confermato la band stessa: "Non abbiamo intenzione di cambiare, per venire incontro a gusti di altri, rischieremmo di perdere coloro a cui piacciamo per quelli che siamo".