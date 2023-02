Bordighera: domenica prossima, concerto per i più piccoli dell’Orchestra Sinfonica cittadina

Domenica 12 febbraio, alle ore 16.00 al Teatro del Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera dedica ai più piccoli – ma non solo – il concerto ‘La musica ispirata ai bambini’; in programma ‘Pierino e il Lupo’, favola musicale di Sergei Prokof’ev, 'Masques et Bergamasques – Suite Op. 112' di Gabriel Fauré e la ‘Marcia dei Giocattoli’ di Victor Herbert.

Voce recitante sarà Maura Amalberti; direttore d’orchestra il maestro Massimo Dal Prà.

“Un bellissimo concerto di chiusura per la XXXVII edizione dell’Inverno Musicale, l’occasione per avvicinare i bambini al linguaggio universale, suggestivo e potente delle sette note.” È il commento dell’Amministrazione. “Ringraziamo il maestro Dal Prà e tutti i musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera per la passione e l’impegno con cui portano al pubblico un repertorio vasto, eclettico, sempre di grande valore. Anche quest’anno l’Inverno Musicale è stato un successo ed il merito è di questa prestigiosa realtà, espressione del nostro territorio”.