Bajardo: domenica prossimo, incontro culturale alla Biblioteca Comunale

Sotto l’insegna di “Profumo di Carta” proseguono le iniziative culturali promosse dalla Biblioteca Comunale di Bajardo. Nei mesi invernali, in particolare, si tengono a cadenza mensile degli incontri intitolati “La Biblioteca incontra…”, a partire da domenica 12 febbraio, quando i locali della sala di lettura sita nel palazzo municipale ospiteranno Freddy Colt, studioso, musicista ed editore sanremese.



L’argomento che verrà trattato incuriosisce: si tratta de “il ritorno del Codice Giribaldi e gli stemmi di Antonio Rubino”, quindi la storia di un libro e dell’opera inedita di un illustratore celeberrimo della nostra terra. Freddy Colt ha infatti scoperto qualche anno fa il manoscritto di poesia matuziana poi chiamato “Codice Giribaldi”, acquisito in originale dall’Accademia della Pigna, e successivamente una copia, sempre manoscritta, conservata tra i volumi di cultura locale della biblioteca bajocca. Ottenuto in prestito nel novembre 2021 l’esemplare di Bajardo, esso è stato studiato dagli Accademici della Pigna mettendolo a confronto con la copia acquisita poco tempo prima e poi edita in versione anastatica. Ora il manoscritto rientra nella sua sede d’origine e ne verranno illustrate le caratteristiche, le vicissitudini, raffrontando le due copie dovute all’esperta mano del calligrafo sanremese Giovanni Giribaldi, scomparso nel 1991. Anche Antonio Rubino aveva dato il suo prezioso apporto a quest’opera disegnando alcune vignette a china, che verranno mostrate durante l’incontro di domenica 12. L’ingresso è libero e gratuito, nel limite dei posti disponibili nella sala di lettura.

La rassegna proseguirà domenica 12 marzo con un incontro con il meteorologo Giovanni Nebbia.