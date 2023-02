Imperia, guasti e rotture dell’acquedotto la Procura chiede il rinvio a giudizio di nove persone

E’ arrivata al capolinea l’inchiesta della Procura della Repubblica di Imperia sui guasti e le rotture dell’acquedotto. Sono nove le persone indagate per le quali il pubblico ministero Antonella Politi ha chiesto il rinvio a giudizio ipotizzando diversi reati: dalla scarsa manutenzione al falso, alla truffa, ma anche a diverse violazioni in materia edilizia.

Sono finiti nel registro degli indagati nomi illustri come il presidente di Amat Maurizio Temesio, quindi il presidente di Amaie Gianluigi Pancotti e ancora Angela Ferrari nel ruolo di direttore generale di Amaie, il collega Valter Cammelli direttore generale Amat, quindi gli ingegneri Eleonora Bertolotto, Luigi Bottino, Giuseppe e Salvatore Chisari nel ruolo di imprenditori edili e Alessandro Croce che ricopriva l’incarico di dirigente lavori pubblici Comune di Imperia.

Nel mirino della magistratura, che ha effettuato perizie e sopralluoghi accurati, sono finiti i mancati controlli così come le operazioni di sostituzione periodica delle tubazioni che erano soggette a naturale deterioramento. Ignorate anche le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle relative apparecchiature come ad esempio le elettropompe, gli organi di manovra e gli apparati elettrici c componenti elettronici.

Saltati anche gli interventi di riparazione delle opere necessarie all’efficienza del pubblico servizio. Secondo la Procura questo ha determinato ciclicamente guasti per fenomeni di corrosione e rotture per cedimento come ad esempio nella tratta compresa tra l’ex Pastificio Agnesi di Imperia e l’Incompiuta di Diano Marina.