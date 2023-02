La 5C della scuola primaria Alessandro Volta di Sanremo vince il concorso Conad “Scrittori di classe”

La classe 5C della Scuola Primaria Alessandro Volta di Sanremo è stata premiata ieri come vincitrice del concorso “Scrittori di Classe”, promosso da Conad e giunto alla sua nona edizione, col racconto “Il segreto del gamberetto di corallo”.

La classe ha ricevuto il premio nell’ambito di una cerimonia tenutasi presso la scuola alla presenza dell’assessore all’ambiente del comune di Sanremo Sara Tonegutti, la dirigente scolastica Amalia Catena Fresta, Giovanna Pugno, primo collaboratore e i docenti della 5C Annalisa Maiellaro, Grazia La Spina, Giulia Barli, Caterina Renzi, Daniele Stancampiano, oltre a Franco Lupi, socio Conad della cittadina matuziana. La 5C è stata nominata tra i 12 vincitori a livello nazionale del progetto, che ha coinvolto in questa edizione oltre 27mila classi appartenenti a quasi 9mila scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato 7.500 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale.

Conad continua a impegnarsi concretamente per sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni attraverso “Scrittori di Classe”, un progetto che si pone come obiettivo quello di diffondere valori fondamentali come il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti e l’importanza della crescita culturale. Un appuntamento ricorrente che ha visto coinvolti negli ultimi anni un numero sempre crescente di alunni e classi. Un grande successo anche per i libri distribuiti nei punti vendita Conad che hanno raggiunto oltre 21 milioni di copie e la donazione di attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di oltre 37 milioni di euro.

“È per noi motivo di grande orgoglio osservare il grande successo che questa iniziativa genera ogni anno in termini di partecipazione e interesse da parte degli studenti. Attraverso il sostegno a progetti come questo confermiamo il nostro impegno per contribuire concretamente alla crescita, all’istruzione e all’educazione delle nuove generazioni: obiettivi che perseguiamo con la consapevolezza che è proprio all’interno della scuola che crescono i cittadini di domani. Un’iniziativa che rientra nella strategia di Conad 'Sosteniamo il Futuro', il grande progetto di sostenibilità sociale, ambientale ed economica che il nostro gruppo promuove per guidare le Persone verso un futuro migliore” – ha dichiarato Franco Lupi, socio Conad Nord Ovest di Sanremo.

Dopo aver affrontato tematiche come la sana e corretta alimentazione, lo sport, l’ambiente, la resilienza, le storie spaziali e la magia del fantasy, l’edizione 2022-2023 dal titolo “Scrittori di Classe - Storie di Mare” ha proposto il tema della salvaguardia del mare e degli oceani, collocandosi nell’importante cornice del Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile (ONU).

Grazie alla collaborazione fra Conad e l’istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), uno dei principali istituti di ricerca dedicati allo sviluppo scientifico nel campo della scienza dell’oceano, le classi hanno raccontato le loro idee per un futuro e un mondo più sostenibili, in cui i nostri oceani possano davvero essere oasi di benessere e di prosperità.

Ad accompagnare gli studenti in questa avventura alla scoperta del mondo marino sono gli Scubanauti di Hey Clay, protagonisti delle 6 aree di approfondimento su temi attuali come l'evoluzione dei mari e degli oceani, l’influenza dei cambiamenti climatici, gli habitat e l'ecologia marina.

Il racconto della classe 5C della scuola primaria Alessandro Volta di Sanremo sarà pubblicato, insieme agli altri racconti premiati, in un volume intitolato “Storie di Mare”, disponibile nei punti vendita ad insegna Conad aderenti all’iniziativa a partire dal 27 febbraio 2023.

All’interno del libro Storie di Mare saranno pubblicati anche alcuni “messaggi nella bottiglia” ricevuti dalle classi partecipanti al concorso e selezionati direttamente dai ricercatori di CNR-Ismar. In questa edizione, gli studenti hanno infatti avuto l’opportunità di lanciare il loro personalissimo messaggio al nostro pianeta, un messaggio di sostenibilità per diffondere la cultura della salvaguardia dei mari e degli oceani tra i coetanei e non solo, rispondendo alla domanda “Come vorreste che fosse il vostro Mare tra 10 anni?”

Dal 10 aprile al 21 maggio, inoltre, ogni 20 euro di spesa verranno distribuiti ai clienti un bollino per collezionare i peluche Hey Clay e un buono Insieme per la Scuola, che potrà essere donato dai clienti agli istituti scolastici per richiedere gratuitamente attrezzature informatiche e supporti didattici nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola.

L’impegno di Conad per la scuola e le nuove generazioni rientra nella strategia di sostenibilità concreta di Conad “Sosteniamo il futuro”, basata sui tre pilastri della sostenibilità: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.