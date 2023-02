Successo per la raccolta alimentare dei Lions della zona 4 b, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia (foto)

'Insieme possiamo': il messaggio dei Lions è arrivato nelle città di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia dove i Club hanno organizzato una raccolta alimentare eccezionale per i risultati ottenuti.

"'Insieme possiamo' aiutare i più deboli - spiegano dai Lions -, insieme possiamo fare la differenza tra guardare ed agire; così i club di Ventimiglia, Bordighera Host, Bordighera Otto Luoghi, Sanremo Host e Sanremo Matutia con la guida dei loro Presidenti hanno raccolto più di tre tonnellate di cibi a lunga conservazione donandoli alle parrocchie che assistono le famiglie bisognose del territorio, alla CRI, al Centro Aiuto alla vita di Taggia, al Centro Antiviolenza, ai Padri Somaschi che ogni giorno offrono pasti ai poveri.

Tutti i Lions sono stati affiancati nello si volgimento della raccolta dagli Alpini, dalla Protezione Civile, dalla Croce Azzurra, dai Rangers, dai giovani del Leo Club di Ventimiglia e dalla CRI di Bordighera e Sanremo. Insieme hanno messo in pratica il motto che anima i Lions, We Serve, noi serviamo.

Un sentito ringraziamento va a coloro che hanno offerto il loro tempo ed ai direttori dei Supermercati Conad di Bordighera e Vallecrosia, dei Carrefour di Sanremo Corso Garibaldi, Corso Marconi e Via Aurelia che hanno collaborato mettendo a disposizione i loro spazi e quanto occorreva per realizzare al meglio una raccolta alimentare davvero importante. Ma sicuramente, il più grande grazie va a chi ha saputo guardarsi indietro ed ha rinunciato a parte della sua spesa per aiutare le persone in difficoltà".