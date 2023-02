Diano Marina: affidamento alla Gm dei parcheggi 'blu', il Sindaco "Le dichiarazioni di Parrella sono mistificazioni"

“Ancora una volta rimaniamo esterrefatti per le evidenti mistificazioni che il gruppo consiliare di opposizione ‘Diano Domani’ intende propinare ai cittadini dianesi in merito all’affidamento alla GM dei parcheggi, gli stalli blu. Un affidamento tanto legittimo quanto logico dopo aver constatato gli ottimi risultati conseguiti dalla partecipata negli ultimi 10 anni”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, in risposta alle dichiarazioni rilasciate oggi al nostro giornale (QUI). “Il consigliere Parrella – prosegue il primo cittadino - con un ragionamento fuorviante e intellettualmente disonesto, vuol far credere ai dianesi che dalla gestione degli stalli blu potremmo incassare 10 volte tanto, invece che i 150.000 euro annui definiti con GM. Caro consigliere Parrella, non è ammissibile che una persona che conosce la materia come lei non sappia che per 8 mesi all'anno i parcheggi blu non sono occupati completamente, anzi, e che GM ha quasi 100 abbonamenti annuali, 90 bimestrali, 50 mensili, più i quindicinali, i settimanali. Tutto questo riduce considerevolmente gli importi che GM incassa e giustifica il canone annuo, che è stato abbassato rispetto al passato perché oggi ci sono meno posti blu in centro rispetto a prima, basti pensare a Piazza Maglione e al centro pedonale”.

“Tutto ciò – termina Za Garibaldi - ha comportato che l'incasso da parte di GM negli ultimi 3 anni sia stato di circa 240.000 euro all'anno, tra parcometri, abbonamenti e multe. Basta togliere i costi dell'ausiliario e i costi amministrativi per capire che al momento non ci sono margini”.