'Caso Blanco', arrivano via social le scuse del cantante: "Chiedo scusa alla Città dei Fiori"

Cadono fiori, Ariston

Si spezzano fiori, Ariston

Cala il sipario, Ariston

Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston

Mi hai visto fragile

Come un bimbo….

E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre,

Sono caduto…

Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston

Ma poi…

Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido

Perché non sono perfetto come mi volevi

Ma finalmente sono me stesso.

Ti voglio bene Ariston

Con tutta la mia follia.





Blanco

Sono queste le parole che Blanco ha scelto per chiedere scusa per aver distrutto l’allestimento sul palco del Teatro Ariston durante la sua esibizione come ospite durante la serata iniziale del 73esimo Festival di Sanremo.

Per un problema tecnico, l’artista non riusciva a sentire l’audio in cuffia ed è andato in escandescenze.