Ventimiglia: domani primo ‘cantiere aperto’ al Forte dell’Annunziata ‘Scoprire per promuovere’

Appuntamento a Ventimiglia, domani, per visitare il cantiere al Forte dell’Annunziata dove si sta lavorando per realizzare l’allestimento multimediale immersivo finanziato dal PITEM Pa.C.E. Patrimonio, Cultura, Economia, progetto Scoprire per promuovere.

Molte azioni sono già state concretizzate nell’ambito degli altri due progetti che compongono il Pa.C.E., Salvaguardare e Far conoscere, che hanno coinvolto l’intera provincia di Imperia, area ALCOTRA della Liguria lavorando, fra l’altro, sul costruito storico, sulla digitalizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico, nonchè sulla stessa riqualificazione funzionale di una porzione del Forte situata nell’ala di levante, al piano della terrazza e al piano immediatamente sottostante. I lavori sono stati seguiti e portati a termine dal Comune di Ventimiglia, soggetto attuatore del progetto Salvaguardare, con un investimento complessivo di 150.000 euro.

Nei locali rinnovati è ora in corso di realizzazione - sempre grazie al PITEM Pa.C.E., questa volta con il progetto Scoprire per promuovere - un allestimento multimediale immersivo e interattivo, a cura della milanese TheBuss. Progettazione e produzione allestimenti multimediali, la quale sta lavorando per proporre un racconto del territorio inedito che, con l’ausilio di suoni e immagini, guiderà il pubblico in un viaggio digitale attraverso cui potrà immergersi nel territorio circostante.

Domattina il cantiere multimediale sarà aperto per le scuole, a partire dalle 11; a seguire, fino alle 17, sarà accessibile anche a tutti coloro che vorranno visitare l’allestimento in costruzione, per osservarlo da un punto di vista inusuale, un “dietro le quinte” che mostrerà gli accorgimenti e le attrezzature che creano la suggestione, in compagnia di tecnici e allestitori disponibili a rispondere a domande e soddisfare curiosità.

A marzo, ci sarà il secondo “cantiere aperto” nel corso del quale sarà anche possibile avere una preview del sorprendente allestimento che si sta preparando e che contribuirà alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di cui tutta la Liguria di ponente è particolarmente ricca.