Sanremo: successo per l'esposizione artistica 'Sinestesie' ospitata all'Hotel Miramare Palace

Sta incontrando favori e apprezzamenti l'esposizione artistica 'Sinestesie', all'Hotel Miramare Palace di Sanremo, da parte dei clienti convenuti per il Festival della canzone. Oltre ai cantanti e addetti ai lavori, la mostra è stata ammirata da alcuni visitatori appositamente giunti nel lussuoso hotel come lo scrittore tedesco Stephan Meier. 'Sinestesie - spiega il direttore artistico Elena Rede - è il prosieguo di Sinfonie a Colori. Un'unione tra musica e arte, colore e note'. Elena Rede, scultrice (bronzo) e pittrice di fama internazionale, espone alcune sue creazioni anche all'esterno come Re Nasci. Le sale del Miramare sono caratterizzate da presenze significative di artisti quali Andy dei Bluvertigo, Marika Laganà e Italo Corrado. E c'è anche un'opera surrealista del famoso pittore fiorentino Luca Alinari con altre molto originali di Diego Papagna, fotografo e visual artist. L'esposizione si avvale della sinergia dell'Associazione culturale gli Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana. Favorita poi dal direttore del Miramare Alessandro Materazzi e l'administration manager Valeria Montaldo.

Ammirare opere di Elena Rede a Sanremo, costituisce un privilegio. Artista apprezzata da Vittorio Sgarbi, Giovanni Faccenda e Philippe Daverio (tra gli altri), fra le tante sue prestigiose mostre figurano quelle a Villa Doria Pamphili (Roma), al Museo Stattbad (Berlino), al Carrousel du Louvre (Parigi), ad Art Basel (Miami), al Padiglione Italia dell’Expo (Milano), al Sanat Fuari (Istanbul), al Grimaldi Forum (Principato di Monaco), alla Biennale di Venezia e a Palazzo Verbania a Luino, sul Lago Maggiore.