Sanremo: domani mattina alla scuola 'Pascoli' evento formativo per il 'Safer Internet Day 2023ì

Domattina dalle 9 alle 11 si terrà un importante evento formativo che coinvolgerà numerosi Istituti Scolastici di diverso ordine e grado partecipanti da tutta Italia ed in particolare Da Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna.

L’incontro si inserisce all’interno delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Sicurezza su Internet, il 'Safer Internet Day 2023' di cui ricorre, quest’anno, il ventennale, e che vedrà interventi di Docenti ed Esperti in materia di Educazione Digitale, Sicurezza in Rete e Cyberbullismo per parlare ad alunni e docenti delle corrette abitudini digitali da adottare durante la navigazione su Internet e nell’utilizzo delle apps più famose e diffuse.

Ad ospitare la regia di questa densa mattinata di formazione sarà la nuova aula polivalente dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante, presso la Scuola Secondaria di I Grado “G. Pascoli” di Sanremo. Tra le prestigiose collaborazioni, anche quest’anno quella della FICLU (la Federazione Italiana dei Club e Centri per l’Unesco) e del Club per l’Unesco di Sanremo quale rappresentante della Liguria, con il prestigioso saluto della Commissione Nazionale Italiana Unesco nella persona della Dottoressa Susanna Iacona Salafia.

I soggetti promotori sono Fondazione Franchi, USR Liguria, USR Toscana / UST di Firenze ed il Club per l’Unesco di Sanremo, che intendono replicare il successo delle precedenti edizioni ed in particolare dello scorso anno quando destinatari della Formazione specifica sulla Sicurezza in Rete risultarono oltre 4000 alunni di 3 regioni d’Italia, con il saluto e la partecipazione della Segretaria della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, la Dott.ssa Maria Mazza.

Moderatore dell’evento sarà il Prof. Andrea Cartotto, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Fondazione Franchi, che interverrà anche come Relatore.