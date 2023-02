Proseguono gli interventi di manutenzione del verde cittadino a Bordighera. Oggi si è infatti concluso l’allestimento delle aiuole in piazza Ruffini. Lo annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

“Proseguono gli interventi per la manutenzione del verde cittadino: terminato l’allestimento delle aiuole in piazza Ruffini, a breve sarà completato il nuovo spazio in via Coggiola” - fa sapere il primo cittadino.