Imperia: nel fine settima si festeggia il Carnevale all'Oratorio San Sebastiano e alle Opere Parrochiali

È carnevale, anche la Parrocchia San Giovanni Battista in Imperia Oneglia si appresta a trascorrere un pomeriggio dedicato alla famosa festa in maschera. Sabato 18 febbraio il gruppo giovani e giovanissimi organizzerà il ‘Carnevale dei Bambini’ con giochi a tema e la sfilata in maschera.

L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 con l’apertura delle iscrizioni presso l'Oratorio San Sebastiano in Via Agnesi. Se la sfilata rappresenta il momento principale del pomeriggio carnevalesco le sorprese non finiranno qui perché ad allietare la giornata ci sarà la pentolaccia con tanti dolci, la premiazione delle maschere più belle, la merenda e la cioccolata calda per tutti.

Dagli organizzatori della manifestazione, l’invito a partecipare alla festa “è rivolto a tutti i bambini della Città e dalle Parrocchie limitrofe, per trascorrere un sabato pomeriggio in allegria e sano divertimento”.



Ma non è tutto: anche domenica sarà una giornata di divertimento alle Opere Parrocchiali (via Verdi 14) con la Tombola di Carnevale dedicata ai Nonni, un pomeriggio in allegria giocando a tombola e gustando bugie, il dolce tipico di questo periodo.



