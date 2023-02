Festival di Sanremo: si scommette su tutto anche sullo share, per gli esperti stasera sarà al 53%

Una volta arrivare ultimi al Festival di Sanremo sarebbe stata una delusione: da qualche anno a questa parte, l’ultimo posto vale ben 50 punti al ‘Fantasanremo’, il gioco lanciato sui social che quest’anno ha già coinvolto 1,5 milioni di squadre.

Anche i bookmaker hanno scelto i vincitori di questa classifica 'al contrario': per Planetwin365 e William Hill saranno i Cugini di Campagna, con la vittoria al Festival lontanissima in lavagna a una quota compresa tra 81 e 151. Attenzione però a puntare sull’artista sbagliato, perché la canzone o il cantante squalificato fanno perdere 100 punti al ‘Fantasanremo’. Nella storia del Festival, i cantanti estromessi si contano sulle dita di una mano, tra i più recenti il ’caso’ Morgan e Bugo del 2020 che è entrato nell’immaginario collettivo: quest’anno, la squalifica di uno degli artisti in gara vale 3 volte la scommessa su Snai.

Per gli esperti di Sisal lo share della prima puntata , che vedrà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston Chiara Ferragni, supererà il 53% (Over 1,35, Under 2,80) tentando cosi di superare il dato record (54%) dello scorso anno.

Al termine della prima serata conosceremo anche la prima classifica (provvisoria) del Festival dei primi quattordici artisti che si sono esibiti. Secondo gli esperti Sisal, per il primo posto è nettamente favorito Marco Mengoni (1,50), seguito da Ultimo, Elodie e Mara Sattei (tutti a 6,00).

Sarà inoltre possibile pronosticare anche la categoria del vincente, cercando di indovinare se sabato ad alzare la celebre statuetta del Leone di Sanremo sarà un uomo, una donna o un gruppo, e ancora chi salirà sul podio e l’ultimo classificato, dove tra i ‘’papabili’’ troviamo i Cugini di Campagna in gara con il brano “Lettera 22” scritto da “La Rappresentante di Lista”.

Oltre al vincitore assoluto di Sanremo, lo share della prima serata e la categoria del vincente, si potrà pronosticare anche chi alzerà al cielo il ‘Premio della Critica’ e in più, ogni sera, sarà possibile seguire Live il Festival, scegliendo il proprio favorito per la vittoria finale anche durante l’esibizione degli artisti in gara.