Festival 2023: da oggi 'Casa Sanremo' entra a pieno regime, ecco la programmazione degli eventi

Il Festival è alle porte e Casa Sanremo entra a pieno regime con la sua ricca programmazione. Tutti i giorni dalla mattina fino a tarda notte sono infatti moltissimi gli appuntamenti e gli eventi previsti che si alternano nei due studi televisivi allestiti all’interno del Palafiori e dalla Sala De Scalzi al Cinema Centrale. Casa Sanremo propone format tv che affrontano temi di attualità, informazione, curiosità, ovviamente musica oltre che momenti di spettacolo, presentazioni e showcase esclusivi.

Novità di quest'anno, le irruzioni comiche di Lercio.it: il collettivo satirico più pungente del web sbarca a Casa Sanremo con una postazione fissa per intervistare cantanti, inventare irresistibili titoli veramente finti sulla kermesse e portare scompiglio con mille altre sorprese. Naturalmente, alla maniera di 'Lercio - lo sporco che fa notizia'.

IL PROGRAMMA DI OGGI

LOUNGE - PALAFIORI

Dalle 12:30 alle 13:30, Di Bocca in Bocca.

Il format nato da un’idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo e Duccio Forzano, regista dei grandi eventi e programmi TV. Un’ora di commenti e analisi pungenti delle serate del 73esimo Festival della canzone italiana con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo, che a sorpresa interverranno nello studio allestito al Palafiori. Il tutto con la conduzione irriverente di Riccardo Bocca.

Dalle 15 alle 16, l’Italia in Vetrina.

L’Italia in Vetrina è uno dei format di maggior successo del palinsesto televisivo di Casa Sanremo e condotto da Veronica Maya, il cui focus è incentrato sulla promozione dei territori italiani attraverso le interviste alle istituzioni locali, ai cooking-show in diretta dal Roof di Casa Sanremo. L’approfondimento quotidiano imperdibile dedicato a piatto, vino e cocktail da degustare nel Sardegna Roof sarà sarà integralmente dedicato alla Sardegna con il cooking show del cuoco Pierluigi Fais.

17:00 Showcase Narihlù

Musica dal vivo dal palco della Lounge del Palafiori.

18:30 NoName Radio powered by Rai

Il nuovo spazio Rai musicale fatto dai giovani.

21:00 Proiezione 73° Festival della Canzone Italiana

La prima serata del Festival della canzone italiana.

2:00 Aftershow NoName Radio

Dopo la diretta del Festival, segui il ritmo della musica live: le luci del Palafiori non si spengono, continua la festa. Federico Secondomè e Isotta live sul palco della Lounge.

CLUB HOUSE - PALAFIORI

10:30 Buongiorno Sanremo - Belluno

Condotto da Carolina Rey, il format si propone in forma di talk, in cui si ripercorrono i momenti più importanti delle serate della kermesse. Tra ospiti e opinionisti, si alterneranno curiosità sulle esibizioni canore del Festival a commenti legati alla rassegna stampa. La trasmissione, oltre che curare gli aspetti di approfondimento della rassegna canora, sarà impreziosita da “pillole” giornaliere curate dai professionisti del settore.

Dalle 15:00 alle 16:00 StudioNews

Format a cura di AskaNews, StudioNews e CasaSanremoTv, Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi raccontano il dietro le quinte del Teatro Ariston, tra esclusive dell’ultima ora, commenti a caldo ed interviste ai grandi protagonisti della storia del Festival.

Dalle 17:00 alle 18:00 Sanremo sul divano Chateau d'Ax

Con Chiara Giallonardo fino a sabato 11 febbraio, in diretta su Casa Sanremo TV.

Dalle 21:00 Radioimmaginaria Commentary

I ragazzi di Radioimmaginaria commentano il Festival di Sanremo. La Giuria degli Adolescenti, una giuria esterna al Festival composta da centinaia di ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 22 anni voteranno da tutta Italia, ogni sera del Festival, esprimendosi sui cantanti in gara.

Dalle 02:00 alle 03:00 The Club Casa Sanremo. La vetrina nazionale per Dj, Dj producer e dance singer.

Dalle 10:00

Casa Sanremo Writers

È il salotto culturale di Casa Sanremo diventato, da diversi anni, una preziosa occasione di visibilità per autori e case editrici. Un’attenta selezione di titoli anima la rassegna “Casa Sanremo Writers” in cui, nella settimana del Festival, si alternano presentazioni di libri, readings ed incontri con autori. Ecco i “writers” dell’edizione 2023: Luigi Mattiello, Chiara Albertini, Fiorella Mandaglio, Sara Colonnelli, Alessandro Diadami, Raffaele Mangano, Mirella Napodano, Stefano Pancari, Francesca Grassi, Caterina Boccardi, Erlisiana Anzalone, Orietta Bosch, Giampiero Daniello, Ilaria Parlanti.

SALA DE SCALZI - CINEMA CENTRALE

Dalle 9:20

Convegno Unicef

Convegno dal tema: “L’educazione di qualità” e la “salute mentale e benessere psicosociale”, volto a sensibilizzare le tematiche particolarmente attenzionate dall’UNICEF. All’evento, condotto da Veronica Maya, saranno presenti il Patron di Casa Sanremo Vincenzo Russolillo e l’avv. Cataldo Calabretta. In collegamento video il Presidente Nazionale UNICEF Carmela Pace.

Dalle 10:00

Premiazione Musica contro le Mafie

Parte da Casa Sanremo il piccolo Tour 'The Last Time' con la premiazione di "Music for Change 13th award".

Dalle 17:00

MoneyViz: uno spazio in cui esperti di blockchain e del mondo della finanza più tradizionale parleranno al grande pubblico di questi temi sempre più attuali, in modo semplice e comprensibile anche ai meno esperti. MoneyViz rappresenta un’assoluta innovazione nel campo della fiscalità: è il primo e unico software italiano, completamente automatizzato ed online che fornisce un modello pre-compilato per la dichiarazione dei redditi degli investimenti “alternativi” (dalle criptovalute agli investimenti in ETF, azioni ed altri strumenti finanziari come opzioni e derivati negoziati su intermediari esteri).