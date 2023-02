Sanremo 2023: il Festival si apre alla città, tutti i luoghi da vivere durante la kermesse

“Un’edizione che promette molto bene grazie a molti fattori che ci hanno aiutato quest’anno, dalla conferma di Amadeus, al nuovo modello che rappresentiamo non più fatto di sponsorizzazioni, ma delle partnership che ci permettono di organizzare attività diverse le une dalle altre” così l’Ad di Rai Pubblicità, Giampaolo Tagliavia, nella prima conferenza stampa del Festival che annuncia le partnership di quest’anno.

“Si apre il festival anche al di fuori dell'Ariston - aggiunge Amadeus - Un modo per coinvolgere i più giovani. E' show quello che accadrà in giro per la città, dal Green Carpet alla Costa Smeralda".

I luoghi aperti a tutti

Finita l’era pandemica, torna in piazza colombo con il Suzuki Stage, che intratterrà le giornate del festival con le attività e illuminerà le performance live durante le serate live.

Un’estensione del Teatro Ariston che permetterà di vivere appieno le serate della kermesse della canzone con esibizioni di grandi artisti, da Pierò Pelu e Renga che saliranno sul palco nella serata del martedì e fino ad Achille Lauro che chiuderà nella serata della finale di sabato

Il collegamento tra piazza Colombo e l’Ariston quest’anno guarda all’ambiente con il nuovo Green Carpet, sui cui sfileranno i 28 concorrenti della 73esima edizione. Realizzato con Eni Plenitude, con collaborazione di Andrea Stil e un’azienda del territorio, è un tributo alla Liguria che trasmette un messaggio di comunicazione al grande pubblico sul tema del riscaldamento globale. “Il nostro invito - continua Tagliavia - è che vendendo un giardino così bello, ognuno possa di coltivare qualcosa nel proprio cortile e sul proprio balcone”-

Eni Plenitude installerà inoltre in questi giorni i pannelli solari sul tetto dell’Ariston per fornire energia agli uffici del teatro.

Dentro l’Ariston è presente un’area dedicata in collaborazione con Poltrone e Sofà.

Infine, torna la Costa Smeralda, un palco sul mare che illuminerà il porto con ospiti importanti come Salmo, Fedez, Tagaci e Ketra, Guè, oltre a collegamenti inseriti nel contesto di feste e di eventi che succedono a bordo della Costa.

Questa sera, la nave offrirà uno spettacolo omaggio al Festival con luci e musica intorno alle 19.

In piazza Borea d'Olmo è anche presente lo spazio Dyson, dove si potranno provare i prodotti e una nuova messa in piega.

New entry di quest’anno la collaborazione con Vera Lab di Estetista Cinica con un trenino che viaggerà su tre stazioni del centro di Sanremo, e all’intero del quale si potrà assistere a lezioni di skin care.

Presente a Santa Tecla lo spazio di Sephora dedicato al make up, in collaborazione con la mostra di Raffaella Carrà.

Con Assicurazioni Generali è allestito il balconcino dell’Artiston su cui saranno organizzato alcune attività ad hoc.

Infine, con Raiplay, allestito anche lo spazio Durex per una collaborazione su amore e musica.