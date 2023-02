Attesa per il debutto del Festival di Sanremo. E, ovviamente, per i look degli artisti in gara, della regina del fashion Chiara Ferragni e della first lady Giovanna Civitillo. Nella serata del debutto la moglie di Amadeus sarà vestita Rossorame.

Sono i due fondatori Daniele del Genio e Bruno Simeone, l’anima creativa, a raccontarci come è nata la collaborazione con Giovanna Civitillo, svelandoci anche qualche curiosità sul brand e su un’altra loro affezionatissima estimatrice.