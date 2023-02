Sanremo 2023, piazza Bresca si prepara agli eventi fuori dall’Ariston (video)

Tra le tantissime iniziative che animeranno Sanremo nella settimana del Festival, immancabili sono gli appuntamenti di piazza Bresca.

Grazie all’intraprendenza dei titolari delle attività commerciali della zona, la piazza sta sempre più diventando calamita di artisti e appassionati che si ritrovano per vivere l’atmosfera della manifestazione.

“Abbiamo voglia e piacere di proseguire quello che abbiamo iniziato nel 2020 - racconta Raffaele Martino, titolare del ristorante Da Nico - eravamo partiti con il mio collega Valerio Vadini del 21 Bistrot, insieme all’allora assessore e avevamo iniziato a fare qualcosa di bello in questa piazza.

Purtroppo ci siamo dovuti fermare, come tutti, a causa del Covid ma quest’anno proseguiremo. Abbiamo con noi anche la Gintoneria, Sottocoperta, il Mama Qucha e il Big, faremo una settimana piena di eventi dove ci sarà musica dal vivo in diverse versioni; avremo anche il Festival trasmesso in filodiffusione. Ognuno, poi, aggiungerà un pizzico di farina del proprio sacco. Siamo contenti di poter riprendere le attività per portare la piazza, già fulcro di diversi appuntamenti durante l’anno a un livello ancora più alto e vogliamo farlo tutti insieme”.

La risposta alle iniziative proposte dagli esercenti della piazza non è tardata ad arrivare ed è molto positiva, ancora Martini fa il punto: “Diciamo che la parte di Sanremo che si impigrisce durante la manifestazioni si sta sempre più convertendo alla voglia di fare. E’ bello vivere in una città dove ci sono belle iniziative. Siamo anche ben appoggiati dalla Giunta, dal Comune, sono propensi alle iniziative che già prendiamo. Insomma, c’è voglia di fare, poi il Festival anche è gestito molto bene, bisogna ammetterlo”.

La centralità di piazza Bresca non è di certo una scoperta degli ultimi anni e in passato sono state tante le star che sono arrivate qui.

“Faccio una battuta - ricorda ancora Martino - il segno lo lasciò Andy Garcia quando passò di qua. Lui ha interpretato il Padrino. Ricordo che quella sera una parte del nostro dehor venne spazzato dalla calca di persone che si erano affollate per vederlo. Scortarlo all’uscita fu molto dura. Parlo di anni fa, ci sarebbero tanti altri appuntamenti ma non li sto a ricordare. E’ bello pensare e vedere che ci sono tanti punti e alcuni locali della città che stanno facendo il Festival, anche se non sono in piazza Bresca, credo che sia una cosa molto bella e si vede che la città sta crescendo e si sta muovendo in questa direzione”.