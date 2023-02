Harry Kane al Manchester United?

Il Tottenham Hotspur "non venderà Harry Kane al rivale della Premier League"

Secondo alcuni rumors di giornali oltre manica e dal sito 1win Italia, Harry Kane, l'attaccante del Tottenham Hotspur, non sarà autorizzato a trovare accordi con altri club rivali nella Premier League la prossima estate.

Il contratto di Kane ha meno di 18 mesi rimasti e le speculazioni sul suo futuro stanno intensificandosi di nuovo.

Il Tottenham dovrebbe accelerare i colloqui per un accordo con Kane, ma potrebbe trovarsi in una situazione difficile se lui decidesse di non rinnovare.

Con la possibilità di Kane di lasciare il club a fine stagione senza alcun costo, gli Spurs potrebbero sentire la pressione del calciomercato per una vendita estiva, con il Manchester United fortemente interessato.

L'interesse del Manchester United

Il Manchester United ha tentato di acquistare Harry Kane, attaccante del Tottenham Hotspur, nel 2021, ma non è riuscito a firmare il giocatore.

Ora, i Red Devils sono alla ricerca di un sostituto permanente per Cristiano Ronaldo e Kane è un obiettivo principale per loro.

Tuttavia, secondo The Times, il Tottenham non venderebbe l'attaccante a un altro club inglese, costringendo Kane a cercare opportunità all'estero per far progredire la sua carriera. Il Bayern Monaco è l'unica altra squadra che sembra essere interessata ad acquistare Kane.

Leader degli Spurs

Il leader delle Three Lions ha fissato un nuovo record con il suo gol nella vittoria contro il Manchester City, diventando il giocatore più prolifico di sempre per il Tottenham.

Questo risultato di Kane rappresenta anche il suo 200esimo gol in Premier League, posizionandolo come solo il terzo giocatore a raggiungere tale traguardo.

Nonostante la siccità di trofei del Tottenham che dura da 15 anni, Kane ha dichiarato di essere aperto alla possibilità di un nuovo contratto con il club, concentrandosi al momento solo sulla stagione in corso.

Tuttavia, non ha escluso la possibilità di un futuro movimento di mercato.

Con 19 gol e 3 assist in 30 presenze, Kane sta attualmente guidando il Tottenham verso il successo in competizioni come la FA Cup e la Champions League.

Chi è Kane

Kane ha iniziato la sua carriera calcistica con il club locale Ridgeway Rovers all'età di sei anni, prima di entrare nell'accademia giovanile dell'Arsenal nel 2001.

Ha giocato per brevi periodi con il suo vecchio club Rovers e Watford, prima di essere scoperto dal Tottenham nel 2004.

Il Tottenham ha trasformato il prodigio in un attaccante di livello, e Kane è rapidamente cresciuto nei ranghi del club, rappresentando la squadra nei formati Under 16 e Under 18.

Kane è entrato nell'occhio del pubblico internazionale quando ha rappresentato l'Inghilterra nel formato Under 17 nel 2010.

Ha giocato un ruolo chiave nel portare la squadra Under 19 alle semifinali degli Europei UEFA Under 19 del 2012 Campionato.

Kane ha poi continuato a rappresentare la sua squadra anche nel formato Under 21, prima di entrare nella prima squadra.