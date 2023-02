Tamponamento in autostrada tra Taggia e Sanremo: ferito autista 50enne

Tamponamento in autostrada tra due camion. I mezzi si sono scontrati tra i caselli di Taggia e Sanremo, in direzione Francia. Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa Taggia, oltre al personale di Autofiori e alla Polizia Stradale. Nonostante il violento impatto tra i due mezzi, il conducente del mezzo che ha tamponato, un uomo di circa 50 anni, sembra che non abbia riportato gravi ferite ed è stato trasportato in Ospedale a Sanremo per accertamenti. Il traffico è stato interrotto e si stanno creando rallentamenti.