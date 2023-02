Sanremo: Valentina Berto e Maryna Ievsiukova trionfano a Miss Mediterranèe Over 40/50

Ieri si è svolto il concorso amatoriale di bellezza "Miss Mediterranèe Over 40/50" organizzato da Dany Animation staff nell’elegante cornice del Mediterranèe Cucina & Mare di Sanremo. La direzione artistica è stata curata da Dany Animation staff, con Daniele Capozucca alla conduzione, Verdiana Barbieri alle coreografie e Gabriele Drago alla consolle per creare la giusta atmosfera.



Il fotografo ufficiale Gianni Lari ha immortalato le miss in passerella, mentre le acconciature sono state curate da Sonia Parodi e Franco Senise ed i rispettivi staff. Le concorrenti, da 39 a 49 anni per la cat. Over 40, e da 49 in poi per la cat. Over 50, hanno sfilato in abiti casual e da sera. Radio 88 Italia è stato Partener dell’evento. La giuria composta da: Patrizia Campanile, Luca Lombardi, Marco Foschini, Roberta Barletta, Sara D'Amico, con i rappresentanti di "Radio 88 Italia" Lily Di Falco e Giuliano Servetti.



Il podio della cat. Over 40 vede al primo posto Valentina Berto con la fascia di "Miss Mediterranèe" by Pasta Fresca Morena, al secondo posto Francesca Bianco con la fascia di "Miss Ingambissima" by Pastificio Arrigo, ed al terzo posto Francesca Ferrara è "Miss Volto Tv" by Franco Motors. Il podio della cat. Over 50 è composto da Maryna Ievsiukova sul gradino più alto con la fascia di "Miss Mediterranèe", Silvana Stella di 84 anni è "Miss eleganza" by Mediterranèe, Fulvia Gentile si aggiudica "Miss Sorriso" by Festiamo. Numerose anche le partecipanti al concorso, tra cui Giulia Melis, Maria Fanara, Monica Cappiello, Ruha Elena Margareta, Tiziana Condina, Simona Capponi, Patrizia Casato.