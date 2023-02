Sanremo: il pubblico della Sinfonica cresce del 205%, il picco nella stagione estiva (Video)

Nell’avvicinarsi al 73° Festival di Sanremo l’Orchestra Sinfonica mette mano ai numeri e può festeggiare un risultato senza precedenti. A margine della presentazione della stagione invernale e primaverile, il Cda ha svelato un dato significativo e a dir poco positivo.

Il pubblico dei concerti organizzati negli ultimi mesi ha visto crescere il pubblico del 205% con il picco in estate quando l’auditorium ‘Alfano’ ha visto esibirsi grandi nomi della musica pop insieme ai maestri della sinfonica. Un dato che è frutto del lavoro svolto sia sul piano dell'organizzazione che su quello della comunicazione.

Negli ultimi mesi, inoltre, la Fondazione è stata impegnata nelle complesse pratiche per l'affidamento del Palafiori, procedura in merito alla quale il presidente del Cda, Filippo Biolè, ha commentato: “Ci dà una boccata d'ossigeno, risorse che impegneremo per la programmazione e l'implementazione dell'organico”.

L'intervista a Filippo Biolè