Sanremo: dal 18 febbraio al Teatro del Casinò riparte la stagione dei concerti firmati Orchestra Sinfonica

Poi l’impegno per la 73esima edizione del Festival della canzone italiana che si svolgerà in cinque serate al Teatro Ariston di Sanremo il 7, 8, 9, 10 e 11 febbraio. Impegno che per l’Orchestra è iniziato a gennaio, all’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma per le prove delle canzoni dei 28 cantanti in gara, degli stacchi, della sigla e delle esibizioni degli ospiti.

È dal 2003 che l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è l'orchestra ufficiale del Festival della canzone italiana. Quest'anno ricorrono i 20 anni sul palco dell'Ariston a fianco dei più importanti interpreti e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che in questi giorni ci stanno regalando, anche tramite i social, auguri, saluti e complimenti.

Sul palco dell’Ariston quest’anno anche i Colla Zio, la giovane band milanese emersa dal percorso di Area Sanremo 2022 organizzato dalla Fondazione con la direzione artistica - per la prima volta! - di Amadeus.