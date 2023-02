Fulvio Marino porta su Rai 1 la ricetta del 'Pane di Triora' ma il prodotto finale non assomiglia all'originale

Oggi c'era anche il 'Pane di Triora' tra le ricette preparate a 'È sempre mezzogiorno', il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. In una puntata a tema Festival, non sono mancati i rimandi a Sanremo e alla riviera di ponente. Su uno di questi però qualcosa non ha funzionato.

Non entrando nel merito del gusto e basandoci solo sulle qualità estetiche mostrate in tv è chiaro che qualche errore ci sia stato. Capita a tutti. Chissà che questa non sia l'occasione per Fulvio Marino di tornare a Triora dove la famiglia ha avuto casa e ci sono ancora parenti. Non sarebbe male l'incontro tra il talento del mastro piemontese e la grande tradizione artigianale triorasca del panificio Asplanato.