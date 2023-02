Anche quest’anno due borse di studio Erasmus+ per due allievi meritevoli del Fermi Polo Montale : destinazione Valencia

Sono Arianna Laura, iscritta alla quarta del Montale con indirizzo Relazioni internazionali, e Manuel Massardo, iscritto alla quarta del Fermi indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio, i due fortunati e sopratutto meritevoli ragazzi che partiranno il prossimo 18 febbraio per la bellissima e stimolante città di Valencia, in Spagna, dove effettueranno un’ intensa esperienza di mobilità in una città europea della durata di tre settimane, in aziende attinenti il loro corso di studi.

Il tutto finanziato dall’ Unione Europea, attraverso un programma promosso da anni dal Consorzio dei Professionali che da quest’anno ha assunto la denominazione “PROMOB”. Il Fermi Polo Montale è membro del Consorzio e ha così potuto aderire al programma di mobilità per gli studenti dal 2019, sotto l’egida e con grande soddisfazione della dirigente, dott.sa Antonella Costanza. In questi anni, nonostante le chiusure dettate dalla pandemia, sono riusciti a partire 9 allievi dei diversi indirizzi di studio offerti dalla scuola, in 4 flussi diversi.

Per ogni flusso partono 12 allievi selezionati in Istituti professionali e tecnici provenienti da tutta Italia; l’obiettivo è senz’altro effettuare un’esperienza di stage aziendale in una città europea, ma anche quello di offrire l’opportunità di fare una vera e propria esperienza di vita che sviluppi tutte le competenze trasversali, non solo professionali. I ragazzi sono spinti ad aprirsi maggiormente alle diversità culturali, a esperienze nuove, nuovi linguaggi e nuove realtà lavorative, arricchendo così il proprio patrimonio personale. Sapersi adattare a situazioni diverse, essere curiosi, affrontare per risolvere problemi e ostacoli, imparare ad imparare, comportarsi con rispetto delle regole e differenze culturali.

Arianna e Manuel, come i loro compagni negli anni scorsi, hanno passato con successo una prima selezione interna alla scuola tra ottobre e novembre, hanno redatto in lingua inglese il proprio CV Europass con la lettera di motivazione; hanno partecipato a una formazione online con il Consorzio dei professionali a dicembre e l’11 e il 12 gennaio, accompagnati dalla referente del progetto, prof.sa Silvia Alborno, si sono recati a Salsomaggiore Terme per una “full immersion” di formazione e selezione esterna. Qui hanno incontrato gli altri ragazzi selezionati, svolgendo un colloquio attitudinale con la presidente del Consorzio, la preside Rosanna Rossi, un lavoro di gruppo di orienteering e consapevolezza degli obiettivi del progetto promob, con produzione di un prodotto multimediale e presentazione dello stesso. Sono stati davvero bravissimi e hanno ricevuto i complimenti molto sentiti della professoressa Cecilia Catellani e della preside Rossi, le “menti escutive” del programma europeo PROMOB.

Hanno infine svolto un ultimo test a distanza che è durato un pomeriggio intero, ricevendo entrambi un punteggio molto alto; Ieri finalmente Arianna e Manuel hanno avuto la comunicazione delle famiglie da cui saranno ospitati a Valencia e i dettagli delle aziende in cui andranno a svolgere lo stage: una scuola di lingue internazionale per Arianna e uno studio associato di architettura per Manuel.

Con molta gioia e anche molta emozione, partiranno il 18 febbraio dall’aeroporto di Bergamo, e torneranno l’11 marzo con un’esperienza formativa, professionale, di vita che sicuramente li aiuterà nelle scelte di vita future.