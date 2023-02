A Sanremo evento solidale sulla donazione degli organi, il Gruppo Cozzi Parodi ospita i genitori di Ines Frassinetti

"Aspetto un cuore nuovo, come una regina aspetta il suo re". Con queste parole Ines Frassinetti ha commosso l’intera comunità italiana. Una frase dedicata al dono del trapianto tratta da una canzone scritta dalla 14enne marchigiana, una ragazza per la quale purtroppo un cuore e dei polmoni nuovi non sono arrivati in tempo. Ines è infatti deceduta all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il 29 ottobre del 2020. Nell’ambito delle manifestazioni che albergano a Sanremo in questa settimana Festivaliera, trova posto anche un evento di solidarietà e sensibilizzazione per la campagna a favore della donazione degli organi.

Il progetto “Le Note del Dono” ideato da Fratres Nazionale, in collaborazione con l’associazione ”Donne in voce” vuole, attraverso la musica come gesto di solidarietà e coscienza civica, coinvolgere le sensibilità per il diritto alla vita e alla salute. Il Gruppo Cozzi Parodi ha voluto contribuire a questa importante manifestazione offrendo l’ospitalità ai genitori di Ines presso l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al mare. E ancora una volta il Gruppo Cozzi Parodi veste così i colori del cuore.