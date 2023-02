Festival di Sanremo: studenti dell'Istituto Ruffini Aicardi impegnati a Villa Nobel per il progetto 'Impresa Simulata'

Anche quest'anno, durante la settimana del Festival di Sanremo, gli studenti dell'Istituto Ruffini Aicardi saranno impegnati nel progetto 'Impresa simulata' all'interno della splendida cornice di Villa Nobel. Il progetto è coordinato dal Prof. Valter Gaiaudi e vede coinvolti ragazzi del corso di enogastronomia, sala, vendita e accoglienza.



L'occasione è il Festival di Sanremo, i ragazzi si muoveranno sotto la guida dell'insegnante e di Pietro Russo, Resident chef della villa, nonché ex studente dell'istituto Alberghiero. "Non è la prima volta che l'istituto collabora con Villa Nobel, il Progetto ristorazione in dimore storiche va infatti avanti da due anni. - sottolinea Gaiaudi - Il direttore della villa, Gianmaria Leto ha dimostrato sensibilità verso il progetto, così come la dirigente scolastica dell'Istituto, Maria Grazia Blanco. Proprio lei fin dal suo arrivo alla guida dell'istituto ha sempre creduto ed incentivato i rapporti con il territorio per migliorare il percorso formativo dei nostri ragazzi".