Festival di Sanremo: Carabinieri in bicicletta per pattugliare il centro cittadino

Carabinieri anche in bicicletta per il Festival di Sanremo. I militari sono stati visti in questi giorni a bordo di alcune bici elettriche con la livrea dell'Arma, intenti a pattugliare le vie del centro cittadino.



Una curiosità che si inserisce nell'importante dispositivo di prevenzione, controllo e sicurezza che ogni anno impegna i Carabinieri in occasione della kermesse canora. Un lavoro che richiede costanza, attenzione e presenza tanto all'interno dell'Ariston quanto all'esterno a fronte del considerevole numero di persone che ogni anno raggiunge Sanremo per vivere l'atmosfera festivaliera.



È chiaro che con il centro già blindato e quindi con una viabilità modificata e previsioni di traffico rallentato, potersi muovere in maniera agile diventa fondamentale. Così l'impiego di biciclette ma anche di moto e pattuglie a piedi. Un'attenzione in più verso la comunità e il mondo del Festival di Sanremo.