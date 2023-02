Ecco la Costa Smeralda, la crociera del Festival è arrivata a Sanremo (foto)

È arrivata a Sanremo la Costa Smeralda. L'imponente nave del gruppo Costa Crociere da questa mattina è visibile davanti alla città dove rimarrà per tutta la settimana del Festival.



La nave è partita ieri sera dal porto di Savona e durante la notte si è spinta fino davanti a Nizza in Francia, per poi passare davanti al Principato di Monaco e fare rientro in Italia costeggiando la riviera dei fiori ed arrivare a Sanremo. Da indiscrezioni si parla di almeno 2mila passeggeri a bordo.