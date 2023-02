Donatori di sangue, riconoscimenti FIDAS a San Bartolomeo al Mare. Urso: "Un fiore all'occhiello che rappresenta degnamente i valori della nostra comunità"

Consegnati questa mattina i riconoscimenti ai donatori di sangue FIDAS di San Bartolomeo al Mare che hanno superato la soglia delle 25 e 50 donazioni.



Hanno già donato 25 volte il proprio sangue: Dario Calvo, Marco Ferraris, Franca Franza, Marco Losno, Paolo Manfre, Anna Micale, Federico Monti, Claudia Oreggia, Michele Pioppo, Alberto Togliatto, Andrea Viale, Laura Viale.



Hanno già donato 50 volte il proprio sangue: Mauro Banaudi, Elio Boero, Nicola Bozzano, Valerio Desalvo, Marina Martignoni.



Alla cerimonia svoltasi presso il Centro Sociale Incontro erano presenti il Presidente regionale FIDAS Claudio Petrucci, il Presidente FIDAS San Bartolomeo al Mare Roberto Monti, il Sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso con gli Assessori Maria Elena Ardoino e Davide Salerno e il Consigliere Antonello Martini.



"Il gruppo dei donatori di sangue è un fiore all'occhiello per San Bartolomeo al Mare - ha dichiarato Valerio Urso - e rappresenta degnamente i valori della nostra comunità, che quando serve si unisce ed è solidale. Come Amministrazione abbiamo sempre sostenuto le attività del gruppo FIDAS, sia durante la raccolta di sangue che per le manifestazioni estive. È per me un onore e una gioia essere qui oggi per applaudire il raggiungimento di risultati così prestigiosi da parte di un foltissimo numero di donatori, mi auguro che il cammino di questo sodalizio possa procedere con questa energia, per il bene di tutti".