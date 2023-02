Van in contromano in centro Sanremo: mezzo risale via Asquasciati tra ali di folla (Foto e video)

Per cause ignote il mezzo ha risalito la via, in senso vietato, per poi introdursi all'interno di un albergo. La manovra potenzialmente è stata molto pericolosa. Infatti, sembra che in quel momento il traffico non fosse bloccato e quindi ci potessero essere veicoli provenienti da via San Francesco e diretti verso il mare. A fermare i mezzi in arrivo ci ha pensato la folla di persone che hanno invaso la strada per avvicinarsi al van pensando che a bordo ci fosse qualche vip o cantante del Festival di Sanremo.