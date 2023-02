Sanremo: prosegue domani l'anno accademico dell'Unitre con ‘Sulla rotta di Ernest Shackleton'

Prosegue a Sanremo l’anno accademico 2022/2023 dell’Unitre (Università delle tre Età APS). Le lezioni si svolgono nella sala consiliare del Museo Civico e il prossimo appuntamento è per domani alle 16 sul tema ‘Sulla rotta di Ernest Shackleton: l'Endurance ritrovata’, a cura di Gianni Manuguerra.

Il vice presidente Giancarlo Rilla terrà il ciclo completo del corso ‘La storia nel piatto al circolo di lettura’ su Gabriella Gismondi al Centro Mattei di via Corradi 46. Il ciclo di incontri si avvale della videoproiezione di centinaia di immagini e costituisce quindi un percorso gastronomico tra i fornelli per rileggere la storia, per scoprire eventi, persone, scritti sul fondo dei tegami.

Tra salse e intingoli, cioccolato e salmoni, zuppe valdesi e carestie, ci saranno personaggi come il Principe Tayllerand che ci racconterà la storia di un meraviglioso salmone, l’imperatore Francesco Giuseppe ci svelerà le sue preferenze a tavola, Pinocchio ci introdurrà alla “questione infantile”, gli acciugai di Dronero ci confesseranno come insidiavano, con successo, le donne delle valli cuneesi.

E poi toccherà a: Garibaldi, la Contessa di Castiglione, Pellegrino Artusi, La Regina Margherita, Francesco Cirio, Pietro Micca, Marie Antoine Carême. Verranno sollevati i coperchi dei tegami per trovare la finanziera alla Cavour, la soupe barbet, l’immancabile pizza, il brodo di tartaruga e, dando un’occhiata alla credenza, troveremo il bicerin, i bagnati, a tazzulella ‘e caffè, i biscotti di Garibaldi e il ricettario dell’autarchia. Più di due secoli di storia raccontati dal cibo.