Ventimiglia: botta e risposta sui migranti, la Lega al PD "Eravate al Governo quando è stato chiuso!"

“Leggiamo dichiarazioni palesemente false, che a dire il vero si ripetono da tempo a fini propagandistici, le quali affermano che ‘la Lega ha chiuso il campo Roya, tra l’entusiasmo dell’allora Onorevole Di Muro’. Vogliamo ricordare al PD che il Campo Roya è stato chiuso dall'allora prefetto Intini su indicazione del Ministro dell'Interno Lamorgese espressione del Governo ‘giallo-rosso' di cui il Partito Democratico era parte integrante mentre l'onorevole Flavio Di Muro era all'opposizione. Non accettiamo quindi lezioni da chi mente sapendo di mentire. Se veramente gli esponenti locali della sinistra erano contrari alla sua chiusura perché non sono intervenuti presso i loro rappresentanti a Roma?”

Interviene in questo modo il direttivo della Lega della nostra provincia, in risposta al Partito Democratico di Ventimiglia (QUI) sul campo di accoglienza per migranti. “Quanto all'efficacia di quel modello di accoglienza – prosegue la Lega - erano chiare a tutti le lacune, ancora più carenti i meccanismi di ricollocamento dei migranti fuori Ventimiglia. Ricordiamo che al contempo vi erano migranti che si rifiutavano di entrarvi e venne allestito un accampamento abusivo nel quartiere Gianchette. Crediamo però che ai cittadini ventimigliesi, che pagano il prezzo di una convivenza difficile con il flusso migratorio, sia più di interesse capire cosa accadrà in futuro piuttosto che sterili dibattiti politici che guardano al passato. Per questo lavoriamo per una proposta di amministrazione che possa legare maggiormente Ventimiglia al Governo nazionale appena insediato”.

“Solo con una collaborazione seria e continuativa con il Viminale – termina il carroccio - si può avere la giusta attenzione alle esigenze di vivibilità e sicurezza in città che i ventimigliesi giustamente reclamano, nonché proporre (e vedere attuate) nuove soluzioni per la gestione ordinata del flusso migratorio”.