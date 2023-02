Il circolo Pd di Ventimiglia: "Paradosso Lega, chiede a se stessa di occuparsi di immigrazione"

"Sulla situazione migranti a Ventimiglia crediamo sia venuto il momento di fare chiarezza sulle dichiarazioni della consigliera Riolfo anche perché finiti gli slogan da campagna elettorale, la cittadinanza si aspettava che facessero seguito azioni concrete, invece dalla loro parte politica continuano gli annunci. La Lega governa la regione dal 2015, ha amministrato il comune per tre anni dal 2019 al 2022 e da mesi governa anche il paese. Proprio sulle politiche migratorie ha costruito i suoi successi e, solo adesso, si rende conto che gli slogan non sono sufficienti e il problema deve essere gestito. Il culmine dell'inconsistenza della Lega si è toccato con la rinuncia alla delega all'immigrazione dell'ex assessore Palmero: anni di propaganda consumate in un'ammissione di incapacità" - afferma il circolo Pd di Ventimiglia.

"La Lega ha chiuso il campo Roja, tra l'entusiasmo dell'allora onorevole Di Muro e di tutto il suo partito durante l'ultima amministrazione di centrodestra, convinti che fosse la panacea di tutti i mali, e adesso, con un ulteriore slogan, chiede 'a Toti di attivarsi con il Governo'? Viene da chiedersi fino ad oggi dove siano stati" - sottolinea il circolo Pd di Ventimiglia - "Consigliera Riolfo iniziate a pensare alla gestione concreta del problema: Ventimiglia ha bisogno di un centro di prima assistenza per dare un rifugio, un pasto caldo a queste persone che per il 90% sono in transito verso altri paesi. Se volete gestire la situazione, fermate gli slogan e, adesso che siete al governo di tutto, fate vedere che oltre la propaganda esiste un'idea di città e di Stato".

"Per quanto riguarda il Tennis di Ventimiglia, oggi trasformato in luogo di bivacco, le ricordiamo che la chiusura del circolo del tennis è stata disposta dalla vostra amministrazione di centrodestra, durante il periodo in cui Ventimiglia era 'Città dello sport', ricorda? In ultimo non comprendiamo come mai durante il suo mandato da assessore proprio con delega su queste materie, queste domande non se le è mai poste, piuttosto si prodigava a eliminare gli stalli per i disabili davanti agli uffici pubblici" - conclude il circolo Pd di Ventimiglia.