Imperia, Monica Gatti espulsa dalla Lega: la decisione segue l'ingresso dell'ex capogruppo nella maggioranza Scajola

“Si è svolto ieri sera il Direttivo provinciale della Lega Imperia. In questa occasione è stato comunicato che la socia Militante Monica Gatti sarà cancellata dal Libro Soci, provvedimento disciplinare obbligato ai sensi del vigente regolamento". Lo dice in una nota il segretario della Lega in provincia di Imperia Antonio Federico

"La decisione unanime è stata inevitabile e motivata dalle sue scelte, in un momento in cui la Lega è al lavoro con gli alleati del centrodestra - con cui amministra la Regione e Governo, in vista delle prossime sfide amministrative".

"La Lega le augura comunque il meglio per il suo futuro in politica. Il nostro percorso prosegue ancora una volta condiviso, con una visione unitaria e concreta"

Nell'ultima seduta di consiglio comunale l'ormai ex capogruppo del Carroccio aveva comunicato le sue dimissioni e l'ingresso nel gruppo misto, in appoggio alla maggioranza che sostiene il sindaco Claudio Scajola.