Elezioni comunali a Imperia, l’Udc correrà col simbolo storico dello Scudo Crociato

"L’Udc alle prossime elezioni comunali di Imperia correrà col proprio simbolo storico dello Scudo Crociato, a sostegno del candidato unitario del centrodestra". Lo annuncia Maria Panarello, commissario provinciale imperiese dell'Udc.

"A differenza di chi ha fatto scelte diverse, noi democratici cristiani crediamo fortemente nei Partiti quali istituzioni democratiche impegnate e capaci di rappresentare il volere dell’elettorato sia a livello nazionale che a livello locale. Riteniamo, quindi, che anche nei comuni non si possa prescindere dalla presenza dei partiti politici quali riferimenti certi e costanti di valori e principi propri consolidati nel tempo. Come centrodestra imperiese abbiamo individuato un candidato sindaco, il colonnello Luciano Zarbano, che ritiene corretto e crede nel ruolo dei partiti quali istituzioni democratiche indispensabili in democrazia" - sottolinea.

"L’Udc partecipa convintamente a questa scelta democratica a garanzia di una linea di valori fondanti e costanti nel tempo e in futuro, non quindi estemporanei e riferiti in modo personalistico alla persona del momento" - conclude.