Ventimiglia: venerdì la riunione per spiegare la nuova tassazione al 5% per i lavoratori frontalieri

Venerdì prossimo alle 17, nella sede dell'associazione FAI in via Roma 63 a Ventimiglia, si terrà una assemblea durante la quale sarà spiegata la nuova tassazione per i pensionati Frontalieri di Monaco al 5%.

Alla riunione parteciperanno i principali autori della riduzione di imposta. “Saranno presenti coloro i quali hanno permesso tutto questo ed hanno collaborato concretamente con noi – dice Roberto Parodi, segretario del Fai - ovvero il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'Assessore con delega ai frontalieri Marco Scajola e l'onorevole Ilaria Cavo di ‘Noi moderati’, prima firmataria del testo di legge”.

I Frontalieri Autonomi Intemeli si sono rivolti a un centro tributarista di consulenza per l'applicazione della nuova tassazione già in fase di acconto Irpef e questo permette già un risparmio immediato. Nel corso dell’incontro verrà relazionato sulla nuova legge, che riguarda i lavoratori frontalieri, sul aumento del bonus fiscale.