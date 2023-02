E’ stato trovato un ordigno bellico inesploso, in un cantiere in atto nel territorio di Camporosso, tra la Val Nervia e la Val Roya. L’ordigno è stato trovato durante lo scavo avviato per la costruzione di una villetta.

Si tratta di un proiettile di mortaio da 50 centimetri di lunghezza e 10 di diametro. E’ inesploso e in cattivo stato di conservazione. Sono stati avvertiti i Carabinieri e la Prefettura ha chiesto l’intervento degli artificieri degli Alpini di Bolzano.