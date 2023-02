Dalla 'Befana vien dal mare' di Arma di Taggia una donazione per la scuola dell'infanzia armese. Questa mattina la consegna del materiale didattico e ricreativo da parte della Cumpagnia Armasca, l'associazione organizzatrice dell'evento legato alla vecchina simbolo dell'epifania.



La donazione è avvenuta alla presenza del presidente della Cumpagnia, Graziano Farina, dell'assessore all'istruzione Manuel Fichera e della maestra Ornella Ferrari. "La Befana ha sorteggiato questa scuola nei giorni scorsi - ha spiegato Farina - Con grande gioia abbiamo consegnato questo materiale che speriamo possa essere utile ai bambini nelle loro attività durante l'anno. Loro sono stati i protagonisti della mattinata e ci tengo a ringraziarli perchè hanno dimostrato grande gioia e partecipazione".



"È stata una mattinata di festa e felicità per i bambini. Con i loro canti, balletti e soprattutto con il sorriso e gli occhi che brillavano ci hanno donato un sacco di gioia ed emozione. Ci tengo a rivolgere i complimenti alla Cumpagnia Armasca per l'iniziativa e a ringraziarli per l'invito. Un grazie anche alla direzione scolastica e alle docenti per l'accoglienza e l'organizzazione e anche a tutti i bimbi che ci hanno riempito il cuore" - ha aggiunto Fichera.

La cerimonia è terminata con la distribuzione di sacchetti con caramelle per tutti i bambini presenti. I bimbi hanno ringraziato la Cumpagnia Armasca e il Comune cantando una allegra canzoncina.