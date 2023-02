Nomina di Claudio Scajola all’Ato Idrico: Cerri "Una risposta all'emergenza idrica dell'imperiese"

Una norma attesa e importante per poter dare risposte ai cittadini che hanno diritto a una gestione più efficace della distribuzione dell'acqua pubblica nell'Imperiese. E' questo l'obiettivo della modifica alla legge regionale 14 del 2019 grazie al quale è stato rafforzato l'ufficio del commissario ad acta.

“Con il provvedimento adottato in aula oggi – sottolinea Chiara Cerri, consigliere regionale della Lista Toti - abbiamo permesso un ritorno a quella che è la normalità istituzionale: il ritorno in capo alla Presidenza della provincia della competenza in tema di Ato idrico. Il Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro, è stato nominato commissario dal Governatore Toti . Il buon funzionamento del nostro sistema idrico è un tema importantissimo anche alla luce degli ingenti finanziamenti recentemente disposti da Regione Liguria per far fonte a una delle problematiche più serie del nostro territorio”.

“Saranno affiancati al nuovo commissario – termina Cerri - due funzionari regionali, due figure tecniche. Al Presidente della Provincia viene anche data la possibilità di nominare due sub commissari senza che però ciò comporti spese ulteriori rispetto a quelle previste sinora. Quello che abbiamo votato oggi è sì un provvedimento tecnico ma che dimostra a mio avviso un'assunzione di responsabilità importante”.